Известная певица Настя Каменских показала себя и своего супруга - Потапа (Алексея Потапенко)

На фото красотка была в желтых прозрачных очках и белом купальнике. Рядом можно увидеть Алексея в рубашке и черных очках. Настя закрыла глаза от удовольствия, а Потап делал фото, показывая вид на яхте. Парочка показалась на нескольких кадрах, где можно заметить только любовь и восхищение друг другом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я благодарна тебе за каждый поцелуй, за каждое сладкое объятие и влюбленный взгляд! Спасибо, что ценишь, понимаешь и всегда рядом. Какое счастье, быть частью друг друга и иметь возможность создавать вместе! Мой новый и первый испаноязычный альбом #ecléctica это шедевр так как к нему приложил руку ты, мой гений! Спасибо тебе за каждую ноту, звук, слово и, главное, душу которую ты вложил в эти песни. Я знаю, что сила в нас и вместе мы покорим вселенную", - написала Настя.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так, я жду уже когда у вас появиться ляля, я уверена будет самый красивый и крутой", "Прямо до слез", "Вы внешне очень похожи! Судьба! Счастья вам!", "Вы очень красивая пара, берегите друг друга и творите! Дай Бог вам счастья !",

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