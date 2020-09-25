Відома співачка Настя Каменських показала себе і свого чоловіка - Потапа (Олексія Потапенка)

На фото красуня була в Жовтих прозорих окулярах і білому купальнику. Поруч можна побачити Олексія в сорочці і чорних окулярах. Настя закрила очі від задоволення, а Потап робив фото, показуючи вид на яхті. Парочка здалася на декількох кадрах, де можна помітити тільки любов і захоплення один одним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я вдячна тобі за кожен поцілунок, за кожне солодке обійми і закоханий погляд! Спасибі, що цінуєш, розумієш і завжди поруч. Яке щастя, бути частиною один одного і мати можливість створювати разом! Мій новий і перший іспаномовний альбом #ecléctica це шедевр так як до нього доклав руку ти, Мій геній! Спасибі тобі за кожну ноту, звук, слово і, головне, душу яку ти вклав в ці пісні. Я знаю, що сила в нас і разом ми підкоримо Всесвіт", - написала Настя.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так, я чекаю вже коли у вас з'явитися ляля, я впевнена буде найкрасивіший і крутий", "Прямо до сліз", " ви зовні дуже схожі! Доля! Щастя вам!", "Ви дуже красива пара, бережіть один одного і творіть! Дай Бог вам щастя !",

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