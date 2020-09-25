Известная украинская певица Настя Каменских показала, как зажигает на отдыхе, куда отправилась несколько дней назад

Настя постоянно находится в центре обсуждений из-за своего поведения. После того, как артистка сбросила лишний вес, она прекратила скрывать свое тело и все чаще демонстрирует его на публике.

Откровенные концертные боди, прозрачные костюмы и едва заметными мини-платья появились в ее гардеробе и с каждым разом такие образы становятся все более открытыми.

Что же касается домашних нарядов, а также бикини, в которых певица показывает себя на отдыхе, то данные образы подвергаются наибольшему обсуждению. Все дело в том, что Настя демонстрирует грудь без лифчика или выставляет напоказ ягодицы, крутясь перед камерами.

В этот раз в разделе Стори звезда показала в очередной раз свою пятую точку в небесно-голубом купальнике, а также показала, как отдыхает на солнечном пляже уже в другом бикини – ярко-желтого оттенка.

До этого звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала топлес, в одних красных стрингах.

Фигуристая брюнетка позировала на открытой мансарде, подставив солнечным лучам свои пышные прелести. Настя покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах: спереди звезда прикрывала бюст руками.

"Я верю в то, что все в мире - это энергия 〰️ А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн ➿ И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим 😌 Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем ✨ Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится! ❤️", - поделилась певица своими философскими мыслями.

"Муж где?? позволяет..."; "Давай уже без трусиков, Настя, вообще круто будет"; "Настя, но возраст, не девочка, а тетя, не прилично такое на весь мир"; " Глядя на твою попу вот это Энергия просыпается 😊"; "Женственная, прекрасная, открытая, искренняя и чистая красота💐"; " Да чего уж? трусы надо было тоже снять !!!! Хуже уже не будет!!!", - реакция в комментариях поражает.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью:"глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских произвела фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.