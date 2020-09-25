Украинская певица Настя Каменских похвасталась идеальным телом на курорте

Как сообщает Politeka.net, несколько дней назад она вместе с мужем, рэпером Потапом, улетела отдыхать в Турцию. Исполнительница записала пикантное видео, которое опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Настя Каменских отправилась купаться и загорать в коричневом купальнике-бикини, в таком виде она сняла себя на камеру смартфона с разных ракурсов. Сначала певица подняла гаджет высоко над головой, откуда открылся прекрасный вид на выдающийся бюст. Вдобавок, она томно прикусила губу и слегка облизнулась, придав кадрам еще большей пикантности.

После этого Настя надела солнцезащитные очки у присела на жезлонг, поджав под себя ноги. Она зажмурилась то ли от яркого солнца, то ли от наслаждения роскошным отдыхом. Стоит отметить, что волосы у насти выглядят мокрыми, судя по всему, она недавно вышла из моря. Даже на отдыхе Каменских старается выглядеть бесподобно, ведь Потап это заслужил.

Ранее звездная пара показала, как они развлекаются вместе. Настя эффектно занырнула в воду, посветив упругими ягодицами на камеру. Потап же развалился на мягких сидениях в шортах и рубашке, всем своим видом демонстрируя расслабленность и умиротворение.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

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