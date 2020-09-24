Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась на своей странице в соцсети своим новым образом и привлекательными формами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

На фото, Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, позирует лежа на фоне морских волн. Она одета в черный топ из материала, напоминающего кожу и юбку в стиле тай-дай.

«Мокрая» укладка создает впечатление, будто артистка действительно только-что искупалась в море. Однако яркий макияж на лице говорит скорее об обратном. Образ Каменских дополнила массивными кольцами и серьгами.

Вид артистки восхитил фолловеров. Каменских просто засыпали комплиментами.

«Какая ты красавица 🔥🔥🔥», «Настя! Просто нет слов», «Детка, ты великолепна», - пишут в комментариях.

Отметим, 33-летняя украинская певица Настя Каменских отправилась на жаркий отдых вместе с Потапом. Несколько дней назад звездная пара супругов полетели в Турцию, чтобы продлить себе лето.

На новых кадрах звезды продемонстрировали во всей красе моменты вечрнего отдыха на яхте. Настя решила попрыгать в воду, эффектно при этом блеснув ягодицами перед камерами.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью:"глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских произвела фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.