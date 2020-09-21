Украинская актриса Ольга Сумская поразила красотой, устроив фотосессию со своей любимой лошадью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Похожи? Это моя любовь. Наверно потому, что я родилась в год огненного коня. Нужно сказать, что верхом на конях я неплохо езжу, много снимались живьем в поле. Ну, а с этими лошадьми вы можете познакомиться…» - говорится в сообщении.

Сумская также рассказала, что «пока теплая осень, еще можно насладиться» прогулкой на лошади.

Уточним, что на опубликованных кадрах Сумская позирует рядом с животным. Выглядит при этом актриса очень счастливой, что не могли не заметить ее поклонники.

«Взгляд космос», «просто волшебство», «похожи взглядом. И две блонды», «действительно похожи. Красавицы», «вам очень идет», «какие крутые. Такой и оставайтесь», «копия ваша». – пишут они.

До этого мы писали, что украинская актриса Ольга Сумская, которую знают, как украинскую Роксолану, удивила резкой сменой имиджа

Актриса снялась для обложки журнала для визажистов. Она позировала с белыми волосами, идеальной белоснежной кожей и ярким макияжем. Образ дополнила шляпка.

Напомним, что помолодевшая Сумская поразила кадрами с отдыха: «Само совершенство!».

Как сообщала Politeka, Сумская собралась на улицу в шелковой пижаме, ошеломив внешним видом: "Генетика - это сила!".

Также Politeka писала, что Сумская объяснила, кто не дает Украине быть успешной: "Приходят, чтобы обогащаться".