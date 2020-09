View this post on Instagram

Схожі?Це моя любов...❤️🐴🐎Мабуть тому,що я народилась у рік вогняного коня...Треба сказати,що верхи на конях я непогано сиджу,багато знімалась наживо в галопі..Ну а з цими кониками ви можете познайомитись і навіть поїздити з тренером в готельно-ресторанному комплексі «Чумацький шлях» @chumackiy 🦄!Поки тепла осінь,ще можна насолодитись !🍁🌞