54-летняя украинская актриса Ольга Сумская покорила поклонников очень стильным образом

На своей странице в социальной сети Инстаграм она поделилась парой снимков, на которых позирует в роскошном наряде для выхода в люди, передает Politeka.net.

На ней – яркая шелковая пижама для города с цветочно-графическим принтом, которая состоит из широких брюк, рубашки и халата. Автором этой красоты является сама актриса, которая с детства мечтала быть дизайнером, а зимой прошлого года даже представила первую собственную коллекцию нарядов.

Образ дополнен массивным серебряным украшением с кораллами.

Ольга призналась, что это – ее первая пижама, созданная для своего бренда одежды.

Пользователи оценили красивый наряд, а одной из первых заказчиц пижамы стала известный украинский психолог Наталья Холоденко.

«Оля это нереально красиво !!! Я заказываю. Будто какой-то экстра дорогой бренд», – написала она. В свою очередь Сумская отметила, что на Наталии эта пижама будет выглядеть очень красиво.

«Пижама - роскошная! Ольга, у вас прекрасный вкус! 👑 С удовольствием приобрету себе такую!», «Красивая, женственная, хрупкая Ольга 🌹☺️В который раз убеждаюсь, что все девушки нашего Катюжанского рода - красавицы 😁Генетика - это сила 👍🏻», «Очень красивая, как с картинки🔥», «Модель!!!!!!! 😍😍😍», «Вы очень красивая в любой одежде👏👏👏👏👍», – не жалеют комплиментов поклонники.

Ранее мы писали о том, что, по мнению Сумской, Украина имеет все возможности и ресурсы, чтобы стать мощным игроком на мировом рынке. Во время гастролей она часто любуется природными богатствами родной страны и мечтает сохранить это и приумножить для следующих поколений.

Напомним, помолодевшая украинская «Роксолана» Сумская поразила кадрами с отдыха.

Как сообщала Politeka, постаревшая Сумская показалась после процедур с ботоксом.

Также Politeka писала, что 53-летняя Ольга Сумская в образе бегущей по волнам покорила не только мужа.