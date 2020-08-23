Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая сыграла роль «Роксоланы» в культовом сериале, похвасталась кадрами с семейного отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Друзья, спасибо всем за поздравления!», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Сумская позирует рядом с мужем и ребенком во время плаванья в море. При этом помолодевший вид красотки привел в восторг всех ее поклонников.

«Оля, ты само совершенство», «вау, мы тоже так хотим», «обожаю вас! Хорошо вам отдохнуть!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 53-летняя украинская актриса Ольга Сумская, прославившаяся ролью Роксоланы, удивила поклонников

Ольга Сумская поделилась фото, на которых запечатлена с густыми рыжими кудрями длиной до плеч.

Фото произвели настоящий фурор в Сети. Фолловеры артистки отмечают, что она с такой прической резко помолодела.

Сумская призналась, что в таком образе снималась в сериале в Польше, куда сейчас, к сожалению, не может попасть.

Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.

Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.

Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.