Українська актриса Ольга Сумська вразила красою, влаштувавши фотосесію зі своїм улюбленим конем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Схожі? Це моя любов. Напевно тому, що я народилася в рік Вогняного коня. Потрібно сказати, що верхи на конях я непогано їжджу, багато знімалися живцем в полі. Ну, а з цими кіньми ви можете познайомитися... " - йдеться в повідомленні.

Сумська також розповіла, що» поки Тепла осінь, ще можна насолодитися " прогулянкою на коні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Сумська позує поруч з твариною. Виглядає при цьому актриса дуже щасливою, що не могли не помітити її шанувальники.

«Погляд космос», «просто диво», «схожі поглядом. І дві блонди», «дійсно схожі. Красуні», «вам дуже йде», «які круті. Такий і залишайтеся», «копія ваша». - пишуть вони.

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Актриса знялася для обкладинки журналу для візажистів. Вона позувала з білим волоссям, ідеальною білосніжною шкірою і яскравим макіяжем. Образ доповнила капелюшок.

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