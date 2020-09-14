Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская, которую знают, как украинскую Роксолану, удивила резкой сменой имиджа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 54-летняя Сумская поделилась свежим фото. Актриса снялась для обложки журнала для визажистов. Она позировала с белыми волосами, идеальной белоснежной кожей и ярким макияжем. Образ дополнила шляпка.

«Как я обожаю менять имидж в творческих проектах, а вот в жизни не очень..Одна из лучших фотосессий для журнала «Макияж», - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что на снимке Сумская выглядит как минимум на 20 лет моложе. На это обратили внимание все поклонники. Кроме этого, многие перестали узнавать актрису.

За пару часов пост звезды собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Образ, бомба. Визажист постарался, сразу даже не узнала вас», «Ну, бомба!», «Красиво. Но сначала я подумала, что это Лайма», «Вы такая красотка...я Вами восхищаюсь.... Сразу видно, когда у женщины все ОК!», «Вообще другая)», «Вы прекрасны вау», «Великолепна», «Не верится, что это вы. Так нанесли гримм, что сразу подумаешь, что другой человек», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская поделилась кадром с отдыха на море.

Напомним, что помолодевшая Сумская поразила кадрами с отдыха: «Само совершенство!».

Как сообщала Politeka, Сумская собралась на улицу в шелковой пижаме, ошеломив внешним видом: "Генетика - это сила!".

Также Politeka писала, что Сумская объяснила, кто не дает Украине быть успешной: "Приходят, чтобы обогащаться".