Муж Наташи Королевой, шоумен и стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) удивил публику новым талантом

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Тарзан опубликовал отрывок из шоу, в котором он играл на гуслях. Эпатажный артист надел черный костюм, а свои пышные волосы завязал в гульку. Как оказалось, это фрагмент из шоу «Я смогу», в котором участвовал Глушко.

Судя по всему, одним из заданий артиста было научиться играть на гуслях, с чем он справился. Номер Глушко отыграл невероятно страстно, произведя фурор среди судей проекта.

Добавим, что поклонники Тарзана оставили ему массу комплиментов под видео.

«Браво», «Какого года запись!? Здорово, талант, вы на гитаре тоже да, играете!?», «Танго Свободы Пьяцоллы! Обожаю! Да ещё и на гуслях, весьма оригинально! Браво», «Как красиво! Молодец. Только живите дружно с Наташей под это аргентинское танго», «Потрясающе», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тарзан попался на изменах, когда его любовница решила слить личное видео с артистом в сеть. На кадрах видно, как Сергей Глушко изменяет своей звездной жене Наташе Королевой. Сам артист записал видео, в котором не стал отрицать факт измены.

Напомним, что униженный после измены Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг, видео: "Я сделаю...".

Как сообщала Politeka, измена Тарзана Наташе Королевой накликала новую беду, брат стриптизера прервал молчание: "Они этого добивались?".

Также Politeka писала, что измученный Тарзан сделал резкое заявление об изменах Королевой, всплыли новые детали: "На тот момент я был...".