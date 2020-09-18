Российский стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан заинтриговал свежим видео
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Танцовщик снял видео в салоне автомобиля, в котором он обратился к своим поклонникам.
"Всем привет! Друзья, завтра я сделаю очень важное заявление. Следите за лентой. Всем хорошего дня!" – заявил знаменитость.
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Примечательно, что стриптизер закрыл возможность комментировать свой видеоролик, очевидно опасаясь негативных высказываний в свой адрес.
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Politeka писала, что муж Наташи Королевой Тарзан показал, как проводит время после обнародования интимного видео с его участием. У себя в Инстаграм Тарзан опубликовал видео разговора с рыжим котом. На видео шоу-мен гладит и разговаривает с очень красивым упитанным котом. Он умиляется тому, как играет кот, и грустно смеется.
"Ты игрун..игрун..Ну где ты? Где? Не уходи, не бросай меня", - разговаривает Тарзан с котом и тяжело вздыхает.
Стоит отметить, что Наташа Королева, несмотря на громкий скандал, оценила видео Тарзана и оставила под ним лайк. Поклонники не смогли прокомментировать видео, так как стриптизер закрыл комментарии.
«Но слава Богу есть друзья, и у друзей есть лапы...", - подписал видео Тарзан.
Как известно, на днях любовница Тарзана, актриса Анастасия Шульженко пришла на телевидение, где обнародовала видео интимных отношений с мужчиной. Кроме этого, девушка рассказала, что встречалась со стриптизером около полутора лет.
На шоу любовницу Тарзана обвинили в шантаже и мошенничестве. Утвердилось мнение экспертов в ее нечестных намерениях после того, как девушка сделала тест на беременность, который оказался отрицательным. Для самой актрисы это стало шоком.
Напомним, что униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".
Как сообщала Politeka, покаявшийся в изменах Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг.
Также Politeka писала, что отчаявшаяся Королева после скандала с изменой Тарзана напугала фото под водой: "Такое не прощают!".