Скандал с изменой Тарзана Наташе Королевой не обсуждает разве что ленивый. Подобная "слава" плохо отыгралась на здоровье пожилой матери стриптизера

Родной брат Тарзана, Александр Глушко, в эфире программы «Звезды сошлись» рассказал, что родители очень переживают за Сергея (настоящее имя артиста, - ред.) и Наташу.

«За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители — матери плохо. Они хотели этого добиться?», - заявил брат танцора.

Негативно высказалась по поводу поведения Тарзана и присутствовавшая в студии актриса Людмила Поргина: «Может уже другую профессию Тарзан выберет. Хватит с голой пиписькой и попкой бегать по сцене. Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства?»

Стоит отметить, в историю с изменой, кражей и беременностью не верит не только Поргина - многие в сети полагают, что пара выдумала весь этот "треш" ради пиара.

Напомним, после того как малоизвестная 28-летняя актриса Анастасия Шульженко обратилась к адвокату, сообщив, что беременна от Тарзана, в сети поднялся небывалый шум, в результате чего доведенный до отчаяния танцор признался в измене - мол, привел-таки домой любовницу. Глушко сообщил, что "судить его могут только Бог и жена". Через несколько часов одумавшийся артист удалил эмоциональное видеообращение со своей странички в Инстаграм.

Кроме того, стриптизер обвинил Шульженко и ее подружку в крупной краже.

Напомним, что униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".

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