Чоловік Наташі Корольової, шоумен і стриптизер Тарзан (Сергій Глушко) здивував публіку новим талантом

Як передає Politeka.net, в Instagram Тарзан опублікував уривок з шоу, в якому він грав на гуслях. Епатажний артист одягнув чорний костюм, а своє пишне волосся зав'язав в гульку. Як виявилося, це фрагмент з шоу "Я зможу", в якому брав участь Глушко.

Судячи з усього, одним із завдань артиста було навчитися грати на гуслях, з чим він впорався. Номер Глушко відіграв неймовірно пристрасно, викликавши фурор серед суддів проекту.

Додамо, що шанувальники Тарзана залишили йому масу компліментів під відео.

"Браво", " якого року запис!? Здорово, талант, Ви на гітарі теж так, граєте!?", "Танго Свободи П'яцолли! Обожнюю! Та ще й на гуслях, вельми оригінально! Браво", " як красиво! Молодець. Тільки живіть дружно з Наташею під це аргентинське танго», «приголомшливо», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тарзан попався на зрадах, коли його коханка вирішила злити особисте відео з артистом в мережу. На кадрах видно, як Сергій Глушко зраджує своїй зірковій дружині Наташі Корольовій. Сам артист записав відео, в якому не став заперечувати факт зради.

Нагадаємо, що принижений після зради Наташі Корольової Тарзан зважився на відчайдушний крок, відео: "я зроблю...".

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