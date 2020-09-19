Шоумен Тарзан, муж Наташи Королевой, раскрыл новые детали скандала с любовницей

Сергей Глушко (настоящее имя артиста), опубликовал на своей странице в "Инстаграм" видеообращение, в котором выразил свое негодование по поводу сложившейся ситуации, передает Politeka.net (чтобы посмотреть полный ролик, скрольте страницу до конца).

Накануне Тарзан признался в своей измене Наташе Королевой и заявил, что его "развели". Теперь же шоумен пожаловался на журналистов, связавшихся с другими участниками скандала.

"Во-первых хочу объяснить, почему появилось мое заявление на всю страну, которое вызвало такой резонанс и недоумение большинства из вас. Это была превентивная мера. На тот момент я был на 100% информации, что "Первый канал" снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия, что с двумя аферистами подписан контракт на создание целого цикла программ", - объяснился Сергей.

Знаменитость подчеркнул, что не разрешал разглашать пикантные детали своей семейной жизни:

"Как бы это нелепо ни выглядело со стороны, я решил, что пусть информация лучше поступит от меня, а не со слов сомнительной партии мошенниц. Друзья, отношения между мужчиной и женщиной - это частная жизнь людей, они не должны выноситься на телеканалы и там обсуждаться, не должны выкладываться в интернет скрытые съемки и чьи-то расследования. Тем более, если люди возражают против распространения частной информации и категорически этого не хотят".

Тарзан призвал правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и наказать нарушителей, процитировав несколько статей российского законодательства.

"Все те, кто причастен к незаконному сбору и распространению информации о нашей частной жизни - правонарушители. Я не побоюсь этого слова - преступники. Я призываю общество выразить категорическое порицание СМИ. Я призываю всех задуматься над тем, что следующий подобный случай может быть с вами, с вашими женами, мужьями, детьми и даже родителями", - обратился Глушко к пользователям сети.

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