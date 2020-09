Украинская журналистка и телеведущая Лидия Таран ярко отметила праздник в новой обители

Как сообщает Politeka.net, накануне звезда телеканала "1+1" отгуляла 43-й день рождения. Она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото своего празднования. Лидия запечатлена в красном платье с белыми пуговицами и бокалом белого вина в руке. Ведущая заглянулав в зеркало с роскошной отделкой, в котором отразился коричневый диван, окно и беседка в наружном дворике. Как можно заметить, в доме сделан комфортный и современный ремонт.

"Новый Год в новом доме 😀 день рождения и новоселье в один день бывает раз в жизни 😂 happy birthday to mе 😀 спасибо родителям, друзьям и судьбе за счастье быть и чувствовать 🙏🏻❤️", - подписала Лидия Таран свои снимки.

Пользователи социальной сети оставили в комментариях много поздравлений, не остались в стороне и коллеги журналистки - Алла Мазур Маричка Падалко:

"Лида, многая лета!🌺🌷"; "Это просто мощный знак, Лидусь, что начался новый этап и дальше будет еще интереснее 😉 Любви, радости и здоровья можно больше - в твоем новом доме и в новом году! ❤️❤️❤️"; "Лидуся! Взяла и сделала! Горжусь твоей силой и нежностью, несокрушимостью и красотой! Наслаждайся жизнью! Because you are worth it !!!! Любим !!!"; "Класс!!! Поздравления!!! Многая лета! ✌️ будь счастливой и реализованной! И радуюсь, что наконец новоселье !!! 😉".

