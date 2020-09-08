Практически каждый украинец знает ведущих на телеканалах, но не каждый помнит, как нынешние звезды выглядели в начале своих карьер 

Давайте вспомним, как выглядели известные ведущие новостей на одном из украинских телеканалов. 

Ведущая Алла Мазур с 1997 года работает в службе ТСН. Звезда уже стала легендой украинского телевидения. Сейчас ведущая подводит итоги недели в программе «ТСН. Тиждень», пишет odnaminyta.com

Маричка Падалко с 2001 года ведет новости. Звезда изначально рассказывала о спорте, а позже ее карьера стала расти. Сейчас Маричка рассказывает новости на ТСН в рамках утреннего шоу «Завтрак с 1+1».

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Наталья Мосейчук с 2006 года вела новости, а сейчас - политическое ток-шок «Право на владу».

Лидия Таран начинала карьеру на «Новом канале» и «5 канале», а с 2009 года ведет новости на "1+1". 

Ведущая Юлия Бориско работала на украинских разных телеканалах, но с 2001 года строит карьеру на "ТСН". Сейчас 41-летняя ведущая ведет поздний выпуск новостей «ТСН. Ніч».

Ранее сообщалось, что Алла Мазур, которая победила рак, опубликовала в Инстаграм фото с сыном. 

Звезда решила  показать, что уходящее лето было богатым на приятные эмоции и запоминающиеся моменты.

«И завтрак, тщательно продуманный сыном: "Мам, ты просто сиди, я все сделаю красиво"», – написала Мазур. 

Напомним, Маричка Падалко рассказала, что сделала дочке тест ПЦР на наличие китайского вируса. 

"Получили отрицательный ПЦР-тест старшей дочери. Я тоже чувствую себя лучше, хотя пережила непростые два дня, которые облегчила капельница", - призналась Маричка Падалко.

Напомним, победившая рак Алла Мазур произвела фурор снимком с отпуска.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.