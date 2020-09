Українська журналістка і телеведуча Лідія Таран яскраво відзначила свято в новій обителі

Як повідомляє Politeka.net, напередодні зірка телеканалу "1+1" відгуляла 43-й день народження. Вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото свого святкування. Лідія зображена в червоній сукні з білими гудзиками і келихом білого вина в руці. Ведуча заглянула в дзеркало з розкішною обробкою, в якому відбився коричневий диван, вікно і альтанка в зовнішньому дворику. Як можна помітити, в будинку зроблений комфортний і сучасний ремонт.

"Новий Рік в новій хаті😀 день народження і новосілля в один день буває раз у житті 😂 happy birthday to me😀 дякую батькам, друзям і долі за щастя бути і відчувати🙏🏻❤️", - підписала Лідія Таран свої знімки.

Користувачі соціальної мережі залишили в коментарях багато привітань, не залишилися осторонь і колеги журналістки-Алла Мазур Марічка Падалко:

"Ліда, многая літа!🌺 🌷 "; "Це просто потужний знак, лідусь, що почався новий етап і далі буде ще цікавіше 😉 любові, радості і здоров'я можна більше-в твоєму новому будинку і в новому році! ❤️❤️❤️"; "Лидуся! Взяла і зробила! Пишаюся твоєю силою і ніжністю, незламністю і красою! Насолоджуйся життям! Because you are worth it !!!! Любимо !!!"; "Клас!!! Привітання!!! Многая літа! ✌️ будь щасливою і реалізованою! І тішуся, що нарешті новосілля !!! 😉".

