Известная телеведущая Алла Мазур продолжает радовать пользователей сети новыми снимками

Как сообщает Politeka.net, Алла Мазур ведет борьбу с онкологией и совсем недавно впервые снялась без парика. Она поразила всех своей новой прической и стильным образом.

Телеведущая призналась, что борьба и победа над онко разделила ее жизнь на "до" и "после". Несколько часов назад на своей странице в сети Instagram она показала фото в новом образе и поблагодарила всех за поддержку в эти нелегкие для нее дни.

При этом она рассказала, что благодаря близким друзьям и коллегам из ТСН она исполнит давнюю мечту - полет над Киевом.

"Стимул лететь выше - мне подарила любимая команда ТСН-тижня. Сбудется еще одна давняя мечта: полет над Киевом)) Поэтому впереди - новые эксперименты. И я верю: мы с вами еще не раз приятно удивим друг друга❤❤❤", - рассказала телеведущая в подписи к снимку.

На снимке телеведущая предстала перед поклонниками со светлыми короткими локонами и нежным макияжем, который подчеркнул ее естественную красоту. Кроме того, Мазур примеряла стильную джинсовую куртку овер-сайз и белую футболку. В руках эта сильная женщина держит букет цветов и сертификат на полет над Киевом.

Под публикацией Аллы Мазур с потрясающим снимком пользователи сети писали слова восторга. Ведь Алла подарила всем невероятные положительные эмоции, которые очень нужны сейчас каждому из нас.

"Красавица во всем! Уважаю, почитаю, желаю здоровья на долгие годы!", "Аллочка,Вы наша радость и сокровище!!!", "Когда у женщины блестят глаза - она жива! а остальное не важно", "Фантастическая женщина", "Удивительная и современная женщина!".

Напомним, Алла Мазур, победившая рак, произвела фурор снимком из отпуска.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.