Еще одна телеведущая "1+1" Неля Шовкопляс заразилась опасным вирусом с Китая.

Она сообщила, что сегодня в эфире "Сніданку" была не в студии, а на видеосвязи онлайн.

"Накануне в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Когда и где заразилась - не знаю. Сразу сообщила всех контактных лиц, на работу и в школу детей. К счастью, и Руслан, и Люда, и Егор и коллеги, с которыми я была в контакте, уже получили негативные результаты своих тестов. Семья еще проходит тестирование", - отметила телеведущая.

Шовкопляс рассказала, что сейчас проходит лечение под контролем врача. Она на самоизоляции.

Телеведущая призвала всех придерживаться установленных правил и беречь себя.

«Прошу вас беречься, ответственно соблюдать все карантинные требования Минздрава-социальной дистанции, масочного режима, пользоваться септиками», - обратилась к украинцам звезда «1+1».

Украинцы в свою очередь пишут телеведущей слова поддержки и желают скорейшего выздоровления.

Напомним, уханьским вирусом переболела и ведущая информационной программы ТСН на «1+1» Маричка Падалко, она уже вышла на работу.

Вирусом в семье телеведущей уже переболели сын Михаил и средняя дочь Маша. А вот муж Марии Егор Соболев и их младшая дочь Катя не заразились.

Маричка Падалка рассказала о симптомах перенесенного заболевания: «Температура не поднималась выше 37,4 градуса. Но у меня пониженная функция щитовидки, и моя нормальная температура 35,8. Так что 37 - для меня уже слишком высокая. Я не теряла обоняния, у меня не было насморка, но было ощущение, будто болит все лицо. Были и другие симптомы, которые я теперь анализирую. Например, все началось с того, что я - довольно активный человек - вдруг начала бесконтрольно спать».

Напомним, что Елена Зеленская в трауре впервые показалась на людях после болезни, появились фото.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская впервые после болезни вышла в люди без маски, скандальные кадры: "Из уважения к окружающим..."

Также мы писали, что состояние Юлии Тимошенко резко ухудшилось, врачи раскрыли детали: "Подключили к..."