Vou continuar com os protestos nas minhas redes sociais para retirar o mau-caráter Josep Maria Bartomeu do cargo de presidente do @fcbarcelona, ​​ele vai pagar por todos os crimes que cometeu contra Lionel Messi e toda torcida blaugrana. Em outubro estarei na Catalunha para fazer vários protestos em frente ao estádio Camp Nou. #BartomeuOUT #Messi #FCBarcelona #SuzyCortez 🔵🔴 Photo: @gabrielrenne Make @hernandes_vaz