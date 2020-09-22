Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о проблеме

На фото Сьюзи показалась в футболке черного цвета с принтом президента футбольного клуба "Барселона". На ней был призыв убрать футбольного функционера от управления клубом. Образ Кортес дополнила черными стрингами, которые практически не прикрыли аппетитные места звезды. Красотка решила оставить волосы распущенными, а сама смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я продолжу протесты в своих социальных сетях, чтобы удалить плохого персонажа Хосепа Марию Бартомеу с поста президента @fcbarcelona, ​​он заплатит за все преступления, которые он совершил против Лионеля Месси и всех фанатов в Блаугранас. В октябре я буду в Каталонии, чтобы выразить несколько протестов перед стадионом Камп Ноу", - подписала кадр Сьюзи.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Думаю, эта рубашка слишком большая", "Моя детка", "Привет, Сьюзи, ты всегда красивая, красивая и чудесная, и у тебя красивые глаза, у тебя прекрасное тело, у тебя много чувственности и красивая фотография, поздравляю, спокойной ночи, поцелуй до свидания"," "Прекрасная леди".

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