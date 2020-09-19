Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала слишком откровенное фото

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Ко всему прочему, она активно ведет свою страницу в Instagram, где демонстрирует порой слишком откровенные снимки. Новое фото не стало исключением из правил, ведь она предстала в бунтарском образе байкерши.

Девушка славится своими провокациями. Звезда любит озадачить поклонников, заставив говорить о себе, и делает это всегда мастерски. На этот раз она снялась в провокационной фотосессии, вырядившись лишь в черное белье. В частности, Сьюзи примеряла прозрачный лифчик и крохотные трусики, которые совсем не скрывают ее знаменитых ягодиц, а наоборот, позволяют рассмотреть их во всей красе.

Модель упирается ногой в подножку мотоцикла и стоит спиной к камере. При этом она стягивает лямку лифчика, словно пытается раздеться посреди улицы.

Ее аппетитные формы и стройные ноги сразу же стали объектом восхищения и обсуждения подписчиков, которые засыпали Кортез комплиментами.

"Абсолютно чувственная 🔥", " Вау🔥 Какой красивый ... мотоцикл", "Она такая идеальная❤️🔥", "Такая непревзойденная🍑👌😘", "Тотальная богиня 😍😍", "Можешь подвезти, красотка?", "Две красивые скульптуры ... 😍", "Блин, она такая горячая 🔥 и красивая 💖".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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