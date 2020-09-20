Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала "румяные" формы на закате

Кортез не любит скромничать и всегда публикует достаточно смелые и даже провокативные кадры на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка обладает эффектной внешностью. Благодаря постоянным занятиям спортом, ей удалось добиться невероятной фигуры и скрывать Сьюзи ее не любит.

Брюнетка всегда подчеркивает ягодицы всевозможными бикини, необычным бельем и показывает себя с выгодного ракурса, как и в этот раз. Девушка повернулась спиной к камере в довольно тоненьком алом боди, который совсем не скрывал ее формы, а наоборот – лишь подчеркивал их.

Кортез удалось снова привлечь внимание фанатов благодаря упругим ягодицам.

Вот что пишут пользователи сети:

«Очарование», «Богиня», «сладкий вид на булочки 👍💋», «Мне нравится, что ты ненавидишь носить штаны !! 😂🍑😍», «Королева ❤️,» «Жарче самого огня🔥🔥», «Милая мама», «Красивый образ💋💋😍😘», «Привет, красотка😘😘😘», «Великолепно 🍑»», «Потрясающе 😍», «Ты очень хорошо выглядишь, Сюзи🔥😍💔💔», «Боже мой ... 😳», «Что бы я сделал с этим .... вот так вкуснятина😍🔥😍🔥».

Ранее мы также писали, что Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Ко всему прочему, она активно ведет свою страницу в Instagram, где демонстрирует порой слишком откровенные снимки. Новое фото не стало исключением из правил, ведь она предстала в бунтарском образе байкерши.

Девушка славится своими провокациями. Звезда любит озадачить поклонников, заставив говорить о себе, и делает это всегда мастерски. На этот раз она снялась в провокационной фотосессии, вырядившись лишь в черное белье. В частности, Сьюзи примеряла прозрачный лифчик и крохотные трусики, которые совсем не скрывают ее знаменитых ягодиц, а наоборот, позволяют рассмотреть их во всей красе.

Модель упирается ногой в подножку мотоцикла и стоит спиной к камере. При этом она стягивает лямку лифчика, словно пытается раздеться посреди улицы.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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