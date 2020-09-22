Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про проблему

На фото Сьюзі здалася у футболці чорного кольору з принтом президента футбольного клубу "Барселона". На ній був заклик прибрати футбольного функціонера від управління клубом. Образ Кортес доповнила чорними стрингами, які практично не прикрили апетитні місця зірки. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, а сама дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я продовжу протести в моїх соціальних мережах, щоб видалити поганого персонажа Хосепа Марію Бартомеу з поста президента @fcbarcelona, він заплатить за всі злочини, які він вчинив проти Ліонеля Мессі і всіх фанатів в Блаугранас. У жовтні я буду в Каталонії, щоб висловити кілька протестів перед стадіоном Камп Ноу", - підписала кадр Сьюзі.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Думаю, ця сорочка занадто велика", "моя дитинка"," Привіт, Сьюзі, ти завжди красива, красива і чудова, і у тебе красиві очі, у тебе прекрасне тіло, у тебе багато чуттєвості і красива фотографія, вітаю, добраніч, поцілунок до побачення", ""прекрасна леді".

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