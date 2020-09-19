Известная модель Сьюзи Кортес показала себя и рассказала об анонсе

На фото Сьюзи показалась в ботинках и чулках. Образ красотка дополнила стрингами и футболкой, которую решила задрать максимально высоко. Кортес взялась руками за свою грудь, демонстрируя ее упругость. Модель стояла возле ворот на газоне, а рядом можно увидеть мяч. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Анонс", - подписала кадр Сьюзи, намекая, что еще будут снимки из этой серии. 

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня сегодня день рождения", "привет, красивая гуашь", "Прекрасная женщина, целую", "Какая красота любви", "Эффектно очень красиво ...", "Ты прикончишь меня вот так", "Вкусная", "Бог, спасибо за создание этой женщины".

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель и дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", Сьюзи Кортес, показала пикантный образ.

Бразильская модель решила поделиться снимком, который уже почти перешел границы приличия. На кадре она позировала полностью обнаженной, на радость многомилионной армии фанатов.

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