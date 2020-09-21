Уход исполнительницы Alyona Alyona из шоу "Танці з зірками" вызвал большой ажиотаж
Так, по итогам четвертого выпуска в зону риска попали три пары – Аlyona Аlyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Махневич, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец.
Но, в результате, после суммирования баллов судей и зрителей, шоу покинули Alyona Alyona и Юрий Гурич.
В этом выпуске они станцевали джайв под песню группы "ТiК" "Вчителька".
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В Сети активно комментируют скандальный поворот. Многие не согласны с решением, и видят более слабых участников. Более того, зрители даже назвали следующего кандидата на вылет из проекта.
«Очень жаль. Видно было, как она пахала в зале», «Жаль, что ушла самая искренняя пара. Ну что ж будем надеяться, что вскоре свалит и тот, у кого ну никак движения не переходят в танец», «Хоть и не болела за эту пару, но грустно, они слишком рано ушли с проекта», «Хоть бы это было не зря и Цимбалюк взял себя в руки», «Грустно, но ожидаемо», «Она🔥🔥🔥🔥 Позитив слабее 👎», «Очень жаль. Алёна, трудяжка», - пишут пользователи Сети.
Сама Alyona Alyona отреагировала довольно лаконично.
«Всем большое спасибо», - написала она.
«@alyona.alyona.official @gurych_yurii ❤️❤️ артисты !🔥👏🏼 ещё увидимся», - написал участник шоу Сергей Мельник.
Отметим, в Сети его слова встретили довольно резко: «Вам не стыдно чужое место занимать??? Какая Вы еще звезда???».
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