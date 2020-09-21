Уход исполнительницы Alyona Alyona из шоу "Танці з зірками" вызвал большой ажиотаж

Так, по итогам четвертого выпуска в зону риска попали три пары – Аlyona Аlyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Махневич, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец.

Но, в результате, после суммирования баллов судей и зрителей, шоу покинули Alyona Alyona и Юрий Гурич.

В этом выпуске они станцевали джайв под песню группы "ТiК" "Вчителька".

В Сети активно комментируют скандальный поворот. Многие не согласны с решением, и видят более слабых участников. Более того, зрители даже назвали следующего кандидата на вылет из проекта.

«Очень жаль. Видно было, как она пахала в зале», «Жаль, что ушла самая искренняя пара. Ну что ж будем надеяться, что вскоре свалит и тот, у кого ну никак движения не переходят в танец», «Хоть и не болела за эту пару, но грустно, они слишком рано ушли с проекта», «Хоть бы это было не зря и Цимбалюк взял себя в руки», «Грустно, но ожидаемо», «Она🔥🔥🔥🔥 Позитив слабее 👎», «Очень жаль. Алёна, трудяжка», - пишут пользователи Сети.

Сама Alyona Alyona отреагировала довольно лаконично.

«Всем большое спасибо», - написала она.

«@alyona.alyona.official @gurych_yurii ❤️❤️ артисты !🔥👏🏼 ещё увидимся», - написал участник шоу Сергей Мельник.

Отметим, в Сети его слова встретили довольно резко: «Вам не стыдно чужое место занимать??? Какая Вы еще звезда???».

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