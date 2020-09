View this post on Instagram

Такий позитивний та енергійний джайв. Тобі сподобався танець Alyona Alyona (@alyona.alyona.official) та Юрія Гурича (@gurych_yurii)? Якщо ти хочеш побачити пару у наступному ефірі – надсилай 07 на короткий номер 7914, телефонуй 0900 900 007, віддавай «Суперголос» у мобільному додатку 1+1 video. Вокал: @markokvitka, @kola__official