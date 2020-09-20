Участница популярного шоу «Танці з зірками», экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос заинтриговала новым выпуском программы

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала фото со своим партнером по паркету Максимом Леоновым, передает Politeka.net.

На звезде – черное полупрозрачное платье, украшенное тысячами черных стразов. На Максиме – рубашка, оголяющая накачанный торс.

Тут же – фотографии зажигательного танца пары, во время которого те демонстрируют не просто профессионализм, но настоящий перфоманс.

«Неизвестно, что будет дальше, но знаю одно: сегодня будет самый сложный для меня эфир - эмоционально и физически. До встречи в прямом эфире», – подписала Санта публикацию.

Поклонники не поскупились на комплименты:

«Санта как квинтэссенция страсти 😍🔥 невозможно налюбоваться», «Очень красивая пара! Верю в вашу победу! Удачи!🌹🌹», «Санта, Вы такая красавица. Это нам будет сложно дышать 🤘😉», – пишут в комментариях.

Санта не раз признавалась, что ей достался самый лучший партнер. И с ее словами трудно не согласиться. Максим Леонов – вице-чемпион Украины и мира по латиноамериканским танцам.

На паркете между парой царит настоящая гармония и взаимопонимание, что не могли не заметить многочисленные поклонники шоу.

Напомним, новая звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос покорила формами в экстремальном декольте.

Как сообщала Politeka, горячая Санта Димопулос страстно прижалась к экс-партнеру Кравец из «Квартал 95»: «Красивая пара».

Также Politeka писала, что красотку Санту Димопулос из "ВИА Гры" больно укололи за фото с подросшей дочкой: "Жаль, не красавица".