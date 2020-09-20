Популярная рэперша Alyona Alyona призналась, как шоу "Танці з зірками" повлияло на ее жизнь

Откровенное признание звезда сделала в эфире программы "Светская жизнь", передает Politeka.net.

По словам Alyona Alyona, после трех эфиров "Танці з зірками" внимание мужчин к ней резко возросло.

На паркете рэперша появляется не в своем привычном образе - ее можно увидеть с ярким макияжем и глубоким декольте, поэтому поклонники в соцсетях оставляют девушке восторженные комментарии и заваливают подарками.

"Часть слушателей, которые там трушные рэперы говорили: "Рэперы не ходят на такой проект". А я говорю: "Ну, друзья, я уже может чуть больше, чем рэперша. Я не только читаю, я говорю о каких-то социальных, духовных вопросах. И проект "Танці" мне супер сильно поможет заговорить на всю Украину о том, что да, мой вес 115 килограммов и я танцую. Вы можете все так же", - заявила Alyona Alyona в комментарии Кате Осадчей.

Подытоживая, рэперша призналась, почему в партнеры выбрала себе именно Юрия Гурича. Дело в том, что Alyona Alyona положила глаз на пышную бороду мужчины.

"У Юры самая большая! Юра — бородач, я увидела этот взгляд, брови и борода — ну все, это мое. Не отдам", - добавила она в эфире программы.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona показала свою суровую охрану и высказалась о последнем выпуске "Танців з зірками".

Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото со своим тенцевальним партнером - Юрием Гуричем.

На снимке пара запечатлена на парковке в очень ярких нарядах: хореограф поверх цветастой рубашки и зеленых штанов, в которых выступал на шоу, накинул шубу, Алена же облачилась в фиолетово-розовое пальто.

Напомним, Alyona Alyona пригрозила судьям "Танців з зірками" и призналась, зачем пошла на шоу.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona на "Танцях з зірками" задала жару, судьи резко отреагировали.

Также Politeka писала, что похудевшая Alyona Alyona удивила внешностью и раскрыла секреты своей диеты.