Популярная рэперша Alyona Alyona призналась, как шоу "Танці з зірками" повлияло на ее жизнь
Откровенное признание звезда сделала в эфире программы "Светская жизнь", передает Politeka.net.
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По словам Alyona Alyona, после трех эфиров "Танці з зірками" внимание мужчин к ней резко возросло.
На паркете рэперша появляется не в своем привычном образе - ее можно увидеть с ярким макияжем и глубоким декольте, поэтому поклонники в соцсетях оставляют девушке восторженные комментарии и заваливают подарками.
"Часть слушателей, которые там трушные рэперы говорили: "Рэперы не ходят на такой проект". А я говорю: "Ну, друзья, я уже может чуть больше, чем рэперша. Я не только читаю, я говорю о каких-то социальных, духовных вопросах. И проект "Танці" мне супер сильно поможет заговорить на всю Украину о том, что да, мой вес 115 килограммов и я танцую. Вы можете все так же", - заявила Alyona Alyona в комментарии Кате Осадчей.
Подытоживая, рэперша призналась, почему в партнеры выбрала себе именно Юрия Гурича. Дело в том, что Alyona Alyona положила глаз на пышную бороду мужчины.
"У Юры самая большая! Юра — бородач, я увидела этот взгляд, брови и борода — ну все, это мое. Не отдам", - добавила она в эфире программы.
Ранее мы писали, что Alyona Alyona показала свою суровую охрану и высказалась о последнем выпуске "Танців з зірками".
Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото со своим тенцевальним партнером - Юрием Гуричем.
На снимке пара запечатлена на парковке в очень ярких нарядах: хореограф поверх цветастой рубашки и зеленых штанов, в которых выступал на шоу, накинул шубу, Алена же облачилась в фиолетово-розовое пальто.
Напомним, Alyona Alyona пригрозила судьям "Танців з зірками" и призналась, зачем пошла на шоу.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona на "Танцях з зірками" задала жару, судьи резко отреагировали.
Также Politeka писала, что похудевшая Alyona Alyona удивила внешностью и раскрыла секреты своей диеты.