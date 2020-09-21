В воскресенье, 20 сентября, на 1+1 прошел четвертый эфир шоу "Танцы со звездами"
Новый прямой эфир "Танців з зірками-2020" был посвящен теме "Год, который меня изменил". Приглашенной судьей вечера стала Леся Никитюк, а ведущей на балконе – Маша Ефросинина.
Еще одним приятным сюрпризом выпуска стало появление на паркете Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко, которым удалось побороть китайский вирус.
Традиционно проект покинула еще одна пара.
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Как известно, в шоу оценки судей суммируются с баллами зрителей. Так, по итогам этого выпуска в зону риска попали три пары – Аlyona Аlyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Махневич, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец.
Шоу покинули Alyona Alyona и Юрий Гурич.
В этом выпуске они станцевали джайв под песню группы "ТiК" "Вчителька".
Alyona Alyona, после эфиров "Танці з зірками" внимание мужчин к ней резко возросло.
Также она призналась, почему в партнеры выбрала себе именно Юрия Гурича. Дело в том, что Alyona Alyona положила глаз на пышную бороду мужчины.
"У Юры самая большая! Юра — бородач, я увидела этот взгляд, брови и борода — ну все, это мое. Не отдам", - добавила артистка.
Напомним, мужчины объявили охоту на Alyona Alyona после "Танців з зірками": "Ну все, это мое..."
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