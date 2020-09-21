Догляд виконавиці Alyona Alyona з шоу "Танці з зірками" викликав великий ажіотаж
Так, за підсумками четвертого випуску в зону ризику потрапили три пари – Аlyona Аlyona і Юрій Гурич, Позитив і Юлія Махневич, а також Тарас Цимбалюк і Яна Заєць.
Але, в результаті, після підсумовування балів суддів і глядачів, шоу покинули Alyona Alyona і Юрій Гурич.
У цьому випуску вони станцювали джайв під пісню гурту "ТіК" "Вчителька".
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У Мережі активно коментують скандальний поворот. Багато хто не згодні з рішенням, і бачать слабших учасників. Більш того, глядачі навіть назвали наступного кандидата на виліт з проекту.
"Дуже шкода. Видно було, як вона пахала в залі", "Шкода, що пішла найщиріша пара. Ну що ж будемо сподіватися, що незабаром звалить і той, у кого ну ніяк руху не переходять в танець", "хоч і не вболівала за цю пару, але сумно, вони занадто рано пішли з проекту", "хоч би це було не дарма і Цимбалюк взяв себе в руки", «сумно, але очікувано», «вона 🔥 🔥 🔥 🔥 позитив слабкіший👎», «дуже шкода. Олена, трудяжка», - пишуть користувачі Мережі.
Сама Alyona Alyona відреагувала досить лаконічно.
"Всім щиро дякую", - написала вона.
«@alyona.alyona.official @gurych_yurii ❤ ️ ❤ ️ артисти !🔥 👏 🏼 ще побачимося", - написав учасник шоу Сергій Мельник.
Відзначимо, в Мережі його слова зустріли досить різко: "Вам не соромно чуже місце займати??? Яка ви ще зірка???».
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