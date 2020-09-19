50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл поздравила своего молодого бойфренда с днем рождения

Как  передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм черная пантера разместила трогательное поздравление рэперу Скепта (настоящее имя — Джозеф Джуниор Аденуга),  роман с которым тщательно скрывала.

В «карусели» Инстаграм  также появились ряд совместных снимков музыканта и манекенщицы.

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HAPPY BIRTHDAY JUNIOR @skeptagram on this special day we celebrate you , You have never waited for things to come to you , you have always created and independently got it out there to the world .. changing the way things were done ! you have the most magical mind that never stops creating .. and you are that loyal and supportive friend that is there when it matters .. Love for you always ! ❤️🎂♥️🎂♥️🇳🇬🦅we did this for the Culture #bbkafrica

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К примеру, есть кадры пикантной фотосессии, где Наоми позирует топлесс в боксерских трусах, нежно обняв голый торс бойфренда.

Также есть совместный снимок модели и рэпера в театре, где парочка не сильно скрывала своих чувств от окружающих.

Поговаривают, что ради Скепты Кэмпбелл бросила гораздо более состоятельного поклонника – 62-летнего египетского миллионера Луиса Камиллери. По всей вероятности, молодость в итоге победила деньги.

«В этот особенный день мы празднуем тебя. Ты никогда не ждал, когда что-то придет к тебе, ты всегда создавал и самостоятельно доставлял это миру .У тебя самый волшебный ум, который никогда не перестает творить ... и ты тот верный и поддерживающий друг, который всегда рядом, когда это важно», - написала знаменитость.

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