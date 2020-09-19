50-річна супермодель Наомі Кемпбелл привітала свого молодого бойфренда з днем народження

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram чорна пантера розмістила зворушливе привітання реперу Скепта (справжнє ім'я-Джозеф Джуніор Аденуга),  роман з яким ретельно приховувала.

У "каруселі" Instagram також з'явилися ряд спільних знімків музиканта і манекенниці.

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HAPPY BIRTHDAY JUNIOR @skeptagram on this special day we celebrate you , You have never waited for things to come to you , you have always created and independently got it out there to the world .. changing the way things were done ! you have the most magical mind that never stops creating .. and you are that loyal and supportive friend that is there when it matters .. Love for you always ! ❤️🎂♥️🎂♥️🇳🇬🦅we did this for the Culture #bbkafrica

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Наприклад, є кадри пікантної фотосесії, де Наомі позує топлес в боксерських трусах, ніжно обійнявши голий торс бойфренда.

Також є спільний знімок моделі і репера в театрі, де парочка не сильно приховувала своїх почуттів від оточуючих.

Подейкують, що заради Скепти Кемпбелл кинула набагато більш заможного шанувальника-62-річного єгипетського мільйонера Луїса Каміллері. Цілком ймовірно, молодість в результаті перемогла гроші.

«У цей особливий день ми святкуємо тебе. Ти ніколи не чекав, коли щось прийде до тебе, ти завжди створював і самостійно доставляв це світу .У тебе самий чарівний розум, який ніколи не перестає творити ... і Ти той вірний і підтримуючий друг, який завжди поруч, коли це важливо», - написала знаменитість.

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