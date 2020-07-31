Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которую называют "черной пантерой", похвасталась фигурой в пикантной позе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На новом черно-белом снимке Наоми Кэмпбелл позирует в весьма экзотическом образе и не менее интересной позе.

Модель стоит, широко расставив согнутые в коленях ноги, а руки она завела за голову. Ровные длинные волосы распущены. Взгляд красотки направлен в сторону.

Наоми Кэмпбелл одета в наряд, который напоминает одеяния каких-то племен. У нее широкие браслеты на плечах, а также массивные серьги-диски и много бус, которые полностью закрывают грудь. На талии затянут широкий ремень.

Обута модель в высокие сапоги с открытым носком и пяткой.

Эффектный образ Наоми Кэмпбелл просто сразил пользователей Сети. Модель засыпали комплиментами и восхищением.

«Королева», «Вы совершенство», «Невероятно», «Всегда моя любимая...», «Так выглядела бы Бейонсе, если бы она была моделью», «Великолепно», - пишут в комментариях.

Напомним, шикарная Наоми Кэмпбелл в мини эффектно встала на четвереньки.

Также Politeka писала, что роскошная Наоми Кэмпбелл скинула одежду и сверкнула красотой в одной шляпке.

А еще Politeka сообщала, что непревзойденная Наоми Кэмпбелл без одежды едва прикрыла прелести руками.