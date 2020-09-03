Известные модели Наоми Кэмпбелл и Зендая показались вместе

На фото Наоми позировала в клетчатой накидке, а под ней можно увидеть лохматый наряд. Рядом стояла Зендая, которая была одета в полосатый низ, а сверху можно увидеть клетчатый пиджак или что-то подобное. Девушки стояли рядом и даже, можно сказать, обнимались. Образ модели дополнили яркими макияжами, демонстрируя свою природную красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения, ангел Зендая, мир у твоих ног. Продолжай сиять своей прекрасной энергией и наслаждайся своим особенным днем", - написала Наоми.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У вас есть календарь напоминаний на день рождения каждого. Разве у вас не такая острая память, как вы великолепны", "Королевы", "С днем рождения, Зендая. Да благословит Бог вашу семью", "Это то, что вы называете обслуживающим лицом".

Сообщалось, что известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которую называют "черной пантерой", похвасталась фигурой в пикантной позе.

На новом черно-белом снимке Наоми Кэмпбелл позирует в весьма экзотическом образе и не менее интересной позе.

Напомним, помолодевшая Наоми Кэмпбелл удивила свежим образом, такой модель давно не видели

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