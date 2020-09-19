Украинская певица и актриса Алина Гросу взбудоражила естественной красотой

Как сообщает Politeka.net, она выложила на своей странице в "Инстарам" фото, на котором показала свою внешность без макияжа. Исполнительница сделала селфи в салоне красоты или гримерке, вероятно, перед тем, как отдаться на поруки стилистов. Девушка выпучила глаза, изобразив милую улыбку с ямочками на щеках.

На Алине Гросу можно заметить кожаный пиджак и белый топ. Волосы звезда оставила распущенными, продемонстрировав волнистую прическу. Она воспользовалась случаем и в описании рассказала о своих новых проектах:

"Фото без мейка для привлечения внимания🤪🙃🙃

А видео для затравки❤️🎬 25 сентября - премьера сериала «Любовь с ароматом кофе» на @stbua :) где вы, наконец-то сможете увидеть меня влюблённую, творческую и борющуюся за своё счастье 😊 это нежная, милая и легкая картина))) 2 октября - премьера сериала «Солнечные дни» также на @stbua и вы сможете увидеть меня в кардинально другом образе от жизненного)) циничной, деловой, расчетливой акулой кино-индустрии😅😅😅 скажем, мое альтер эго😎👌🏼 наслаждайтесь😘".

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Алины Гросу в комментариях и оставили много позитивных отзывов:

"Алинка, Вы прекрасная, и очень талантливая очень люблю Вас💋"; "Как всегда, красавица"; "Прикольная малая"; "Будет интересно посмотреть)"; "Что вообще-вообще без косметики и такая красивая?"; "Ждём сериал, Алина не сомневаюсь, что это будет очень круто ❤️"; "Ура! Ура! С нетерпением жду 😍🙏".

Напомним, Алина Гросу сразила наповал формами, покрутившись в мини-бикини: «О, Господи... Куда муж смотрит?».

Как сообщала Politeka, игривая Гросу сразила лучезарным видом в топе на курорте.

Также Politeka писала, что пышногрудая Гросу сразила наповал формами в тонкой майке с декольте.