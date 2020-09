View this post on Instagram

Фото без мейка для привлечения внимания🤪🙃🙃 А видео для затравки❤️🎬 25 СЕНТЯБРЯ - премьера сериала «Любовь с ароматом кофе» на @stbua :) где вы, наконец-то сможете увидеть меня влюблённую, творческую и борющуюся за своё счастье 😊 это нежная, милая и легкая картина))) 2 ОКТЯБРЯ - премьера сериала «Солнечные дни» также на @stbua и вы сможете увидеть меня в кардинально другом образе от жизненного)) циничной, деловой, расчетливой акулой кино-индустрии😅😅😅 скажем, мое альтер эго😎👌🏼 наслаждайтесь😘