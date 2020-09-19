Українська співачка і актриса Аліна Гросу розбурхала природною красою

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в "Інстарам" фото, на якому показала свою зовнішність без макіяжу. Виконавиця зробила селфі в салоні краси або гримерці, ймовірно, перед тим, як віддатися на поруки стилістів. Дівчина витріщила очі, зобразивши милу посмішку з ямочками на щоках.

На Аліні Гросу можна помітити шкіряний піджак і білий топ. Волосся зірка залишила розпущеним, продемонструвавши хвилясту зачіску. Вона скористалася нагодою і в описі розповіла про свої нові проекти:

"Фото без мейка для залучення уваги 🤪 🙃 🙃

А відео для затравки❤️🎬 25 вересня - прем'єра серіалу «Любов з ароматом кави» на @stbua :) де ви, нарешті зможете побачити мене закохану, творчу і бореться за своє щастя 😊 це ніжна, мила і легка картина))) 2 жовтня-прем'єра серіалу «Сонячні дні» також на @stbua і ви зможете побачити мене в кардинально іншому образі від життєвого)) цинічною, діловою, розважливою акулою кіно - індустрії 😅 😅 😅 скажімо, моє альтер его. Насолоджуйтесь😘".

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Аліни Гросу в коментарях і залишили багато позитивних відгуків:

"Алінка, ви прекрасна, і дуже талановита дуже люблю Вас💋"; "як завжди, красуня"; "прикольна мала"; " буде цікаво подивитися)"; " що взагалі-взагалі без косметики і така красива?"; "Чекаємо серіал, Аліна не сумніваюся, що це буде дуже круто ❤️"; " Ура! Ура! З нетерпінням чекаю😍 🙏".

Нагадаємо, Аліна Гросу вразила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні: "О, Господи... Куди чоловік дивиться?».

Як повідомляла Politeka, грайлива Гросу вразила променистим видом в топі на курорті.

Також Politeka писала, що пишногруда Гросу вразила наповал формами в тонкій майці з декольте.