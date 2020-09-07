От такой красоты нельзя оторвать глаза

Популярная исполнительница Алина Гросу похвасталась роскошной фигурой в откровенном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Гросу позирует на террасе дома в облегающем купальнике, демонстрируя роскошную фигуру с разных поз. Лицо красотка предпочла закрыть очками.

Несмотря на то, что кадры никак не были подписаны, ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

"О, Господи.... Куда муж смотрит?», «ничего себе, Алина», «красотка», «красавица с Великолепной фигурой и шармом !!!», «огонь девка», «жарко, очень жарко», «красотка!», - пишут они.

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В семье певицы так совпало, что дни рождения ее двух братьев идут один за другим. Так, 30 августа свое трехлетие отмечал младший брат Гросу – Михаил. А уже 31 августа день рождения празднует сводный старший брат звезды по матери Роман.

По этому случаю Алина решила поделиться с поклонниками трогательным видео, на котором она развлекает маленького Мишу. Звезда выглядит очень довольной, когда держит брата на руках и играет с ним на площадке. Судя по этим кадрам, из Гросу вышла бы прекрасная мать.

Напомним, сеть кипит из-за развода Алины Гросу всего через год после свадьбы.

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