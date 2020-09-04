Популярная украинская исполнительница Алина Гросу выставила свою бюст в черной маечке

Красотка опубликовала пикантное фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Артистка позировала на полу, выставив пышный бюст в глубоком декольте.

Стройные ножки и красивые бедра красотки обтянули черные леггинсы. Волосы певицы развеивал ветер.

В таком виде соблазнительница предстала на обложки одной из газет.

"Мое новое интервью... 🙃🙃🙃 все секреты личной и творческой жизни😋😋😋 А вы думаете существует эта самая дружба ?))))", - подписала снимок блондинка.

За 40 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Существует, только если девушка несвободна😅а если свободна, то в будущем они уже могут перерасти не в дружеские", "Не существует, кто-то кому-то все равно симпатизирует", "Дружбы между мальчиками и девочками, не существует! Так как она основана на симпатии и в будущем кто-то один страдает от невзаимной любви!", "Алиночка, ты очень красивая 😍Я уверена, что существует", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу позировала в мокром платье без белья прямо в бассейне, демонстрируя роскошные изгибы на камеру.

«У меня сегодня была прекрасная съемка с отличной командой, в разных, нежных и не очень нежных😈 образах, которую я вскоре выставлю❤️ А это то, что мне сейчас разрешили вам по секрету показать», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алина Гросу показала себя в майке и куртке. Красотка показала, как проходит ее день в Киеве. Так как Гросу снимала себя сверху, то можно заметить огромное декольте и пышный бюст певицы.

Напомним, Алина Гросу показала топ самых соблазнительных образов

А еще Politeka писала, что Гросу превратилась в роковую женщину и сразила наповал формами в глубоком декольте

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