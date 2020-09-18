Популярный исполнитель Филипп Киркоров поразил своим отношением к известной исполнительнице

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал пост, посвященный оперной певице Анне Нетребко, которая сегодня празднует свой 49 день рождения. Исполнитель опубликовал ролик с Анной, написав очень трогательный пост и окрестив ее своей духовной сестрой.

«Обещаю, я тоже тайну сохраню...Дорогая Анечка! Подружка моя бесценная! Ты муза! Ты сокровище! С днём рождения! Я каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне сестру по духу, которая мне стала не просто подругой, но и настоящим родным человечком», - заявил Киркоров.

Поп-король отметил, что сегодня редко встречаются люди, способные принять других людей такими, какие они есть. По его словам, Нетребко – особенная, а ее слова никогда не расходятся с ее действиями.

Отметим, что сама Анна Нетребко сейчас находится в больнице на изоляции. У артистки подтвердили китайский вирус, врачи борются за ее здоровье.

Впрочем, похоже, Анна не унывает. У себя в Инстаграм она поделилась фото, на котором позировала в больничной палате с шариками.

«Не важно, где ты на свой ДР- важно, что тебя любят! Я чувствую Вашу любовь!», - заявила Анна.

Напомним, что Филипп Киркоров предупредил о большой опасности и показал себя лежащего: "Все, на пенсию?".

Как сообщала Politeka, радостный Киркоров наплевал на седину и козырнул роскошными кадрами с отдыха: «Синбад-мореход».

Также Politeka писала, что седой Киркоров в цветастой рубашке озадачил сходством со знаменитым родственником: «С годами стал…».