Обещаю, я тоже тайну сохраню....🔐 Дорогая Анечка! Подружка моя бесценная! Ты муза! Ты сокровище! @anna_netrebko_yusi_tiago , с днём рождения!❤️ Я каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне сестру по духу, которая мне стала не просто подругой, но и настоящим родным человечком🙏🏻 Я хочу сказать, что в нашем мире нечасто встретишь людей искренних, слова которых не расходятся с поступками, и которые готовы принять окружающих людей такими, как они есть. Ты такая, ты особенная😍 Будь всегда, как и сейчас, грациозна, полна обаяния и света! А главное, будь здорова!🙌🏻 Всегда рядом, твой надёжный друг Филипп.