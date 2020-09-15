53-летний певец Филипп Киркоров передал привет поклонникам, насторожив одним фото

Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на пустынной набережной в солнечной Греции.

Так, загорающий Филипп обустроился на лежаке под плетеным зонтиком с телефоном в руках. Певец нарядился "по-курортному": в пестрые футболку с шортами, желтые шлепки и белую кепку.

"Привыкаю наслаждаться!🏖 Я снова на греческой земле...🇬🇷 Осторожно: после лайка этого фото может возникнуть острая необходимость улететь на Крит✈️ и посетить лучшее место на Земле", - предупредил Филипп об "опасности".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Не успел Киркоров вернуться с предыдущего отдыха за границей (в Турции и Болгарии), как снова отправился релаксировать.

"Классная фоточка ❤😍 🌊🏝🏖🌝 Отличное настроение, приятного отдьıха и всего самого наилучшего! 🌞"

"Хорошего отдыха!😍🔥 Потрясающая фотография 🔥🔥"

"Хорошие привычки способны изменить жизнь к лучшему😁👌💙"

"У вас загар будет в точку😁"

"Всё, на пенсию? А как же мы, без ваших хитов???"

"Интересно, а Греция открыта для туристов? Или только для некоторых? 😁"

"Какая фотография необычная получилась! И так сразу на море захотелось 🏖️ Релакс"

Ранее мы сообщали, Киркоров выставил фото из самолета, заинтриговав пользователей. Певец не сообщил, куда летит, а только намекнул, что снова в отпуск.

"Что может быть лучше утром понедельника? небо ☁️самолёт✈️отпуск🏖. Готов к новым приключениям!", - похвастался Киркоров.

Напомним, что эпатажный Киркоров померялся колбасой с Ургантом, кадры облетели сеть: «Большая у вас».

Как сообщала Politeka, Киркоров пошалил на камеру с Артуром Пирожковым и ошарашил заявлением: "У тебя так классно это получается...".