53-летний певец Филипп Киркоров передал привет поклонникам, насторожив одним фото
Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на пустынной набережной в солнечной Греции.
Так, загорающий Филипп обустроился на лежаке под плетеным зонтиком с телефоном в руках. Певец нарядился "по-курортному": в пестрые футболку с шортами, желтые шлепки и белую кепку.
"Привыкаю наслаждаться!🏖 Я снова на греческой земле...🇬🇷 Осторожно: после лайка этого фото может возникнуть острая необходимость улететь на Крит✈️ и посетить лучшее место на Земле", - предупредил Филипп об "опасности".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Не успел Киркоров вернуться с предыдущего отдыха за границей (в Турции и Болгарии), как снова отправился релаксировать.
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"Классная фоточка ❤😍 🌊🏝🏖🌝 Отличное настроение, приятного отдьıха и всего самого наилучшего! 🌞"
"Хорошего отдыха!😍🔥 Потрясающая фотография 🔥🔥"
"Хорошие привычки способны изменить жизнь к лучшему😁👌💙"
"У вас загар будет в точку😁"
"Всё, на пенсию? А как же мы, без ваших хитов???"
"Интересно, а Греция открыта для туристов? Или только для некоторых? 😁"
"Какая фотография необычная получилась! И так сразу на море захотелось 🏖️ Релакс"
Ранее мы сообщали, Киркоров выставил фото из самолета, заинтриговав пользователей. Певец не сообщил, куда летит, а только намекнул, что снова в отпуск.
"Что может быть лучше утром понедельника? небо ☁️самолёт✈️отпуск🏖. Готов к новым приключениям!", - похвастался Киркоров.
Напомним, что эпатажный Киркоров померялся колбасой с Ургантом, кадры облетели сеть: «Большая у вас».
Как сообщала Politeka, Киркоров пошалил на камеру с Артуром Пирожковым и ошарашил заявлением: "У тебя так классно это получается...".