Популярний виконавець Філіп Кіркоров вразив своїм ставленням до відомої виконавиці
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував пост, присвячений оперній співачці Ганні Нетребко, яка сьогодні святкує свій 49 день народження. Виконавець опублікував ролик з Анною, написавши дуже зворушливий пост і охрестивши її своєю духовною сестрою.
"Обіцяю, я теж таємницю збережу...Дорога Ганнуся! Подружка моя безцінна! Ти муза! Ти скарб! З днем народження! Я кожен день Дякую Богові за те, що він подарував мені сестру по духу, яка мені стала не просто подругою, а й справжнім рідним чоловічком», - заявив Кіркоров.
Поп-король зазначив, що сьогодні рідко зустрічаються люди, здатні прийняти інших людей такими, якими вони є. За його словами, Нетребко - особлива, а її слова ніколи не розходяться з її діями.
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Відзначимо, що сама Анна Нетребко зараз знаходиться в лікарні на ізоляції. У артистки підтвердили китайський вірус, за її здоров'я борються лікарі. Втім, схоже, Анна не сумує. У себе в Instagram вона поділилася фото, на якому позувала в лікарняній палаті з кульками.
"Не важливо, де ти на свій ДР - важливо, що тебе люблять! Я відчуваю вашу любов!",- заявила Ганна.
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