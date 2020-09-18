Популярний виконавець Філіп Кіркоров вразив своїм ставленням до відомої виконавиці

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував пост, присвячений оперній співачці Ганні Нетребко, яка сьогодні святкує свій 49 день народження. Виконавець опублікував ролик з Анною, написавши дуже зворушливий пост і охрестивши її своєю духовною сестрою.

"Обіцяю, я теж таємницю збережу...Дорога Ганнуся! Подружка моя безцінна! Ти муза! Ти скарб! З днем народження! Я кожен день Дякую Богові за те, що він подарував мені сестру по духу, яка мені стала не просто подругою, а й справжнім рідним чоловічком», - заявив Кіркоров.

Поп-король зазначив, що сьогодні рідко зустрічаються люди, здатні прийняти інших людей такими, якими вони є. За його словами, Нетребко - особлива, а її слова ніколи не розходяться з її діями.

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Обещаю, я тоже тайну сохраню....🔐 Дорогая Анечка! Подружка моя бесценная! Ты муза! Ты сокровище! @anna_netrebko_yusi_tiago , с днём рождения!❤️ Я каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне сестру по духу, которая мне стала не просто подругой, но и настоящим родным человечком🙏🏻 Я хочу сказать, что в нашем мире нечасто встретишь людей искренних, слова которых не расходятся с поступками, и которые готовы принять окружающих людей такими, как они есть. Ты такая, ты особенная😍 Будь всегда, как и сейчас, грациозна, полна обаяния и света! А главное, будь здорова!🙌🏻 Всегда рядом, твой надёжный друг Филипп.

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Відзначимо, що сама Анна Нетребко зараз знаходиться в лікарні на ізоляції. У артистки підтвердили китайський вірус, за її здоров'я борються лікарі. Втім, схоже, Анна не сумує. У себе в Instagram вона поділилася фото, на якому позувала в лікарняній палаті з кульками.

"Не важливо, де ти на свій ДР - важливо, що тебе люблять! Я відчуваю вашу любов!",- заявила Ганна.

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