Российский исполнитель Филипп Киркоров поделился личным фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал снимок, на котором позировал в черных штанах, цветастой рубашке и шлепках в тон рубашки. Филипп сидел на диванчике на фоне бассейнов и ночного города. Волосы у исполнителя были заплетены в косички, но у корней виднелась седина.

«Вечерело... Красиво вечерело. В такие магические вечера мы создаём музыку для Евровидения с моими друзьями. Итак, начинается волшебство!», - подписал фото Киркоров.

За час пост звезды собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях Филиппу оставили массу комплиментов, но нашлись и те, кто пристыдил певца за запущенный вид, посоветовав ему покрасить волосы. Кроме этого, поклонники заметили, что Киркоров становится похожим на своего знаменитого отца Бедроса Киркорова.

«Красота!», «Седину срочно убрать», «Чувствуется будет жаришка», «С годами стал похож на своего отца», «Красивый, без понтов и пафоса!))) Вот он, настоящий наш Филипп Киркоров», «Красивый мужчина!!! Седина к лицу!!! Супер!», «Классный такой, умиротворенный, настоящий какой-то!», «Волшебно выглядите», «Красавец мужчина!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?".

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