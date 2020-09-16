Российский исполнитель Филипп Киркоров поделился личным фото с отдыха
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал снимок, на котором позировал в черных штанах, цветастой рубашке и шлепках в тон рубашки. Филипп сидел на диванчике на фоне бассейнов и ночного города. Волосы у исполнителя были заплетены в косички, но у корней виднелась седина.
«Вечерело... Красиво вечерело. В такие магические вечера мы создаём музыку для Евровидения с моими друзьями. Итак, начинается волшебство!», - подписал фото Киркоров.
За час пост звезды собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях Филиппу оставили массу комплиментов, но нашлись и те, кто пристыдил певца за запущенный вид, посоветовав ему покрасить волосы. Кроме этого, поклонники заметили, что Киркоров становится похожим на своего знаменитого отца Бедроса Киркорова.
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«Красота!», «Седину срочно убрать», «Чувствуется будет жаришка», «С годами стал похож на своего отца», «Красивый, без понтов и пафоса!))) Вот он, настоящий наш Филипп Киркоров», «Красивый мужчина!!! Седина к лицу!!! Супер!», «Классный такой, умиротворенный, настоящий какой-то!», «Волшебно выглядите», «Красавец мужчина!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?".
Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров предупредил о большой опасности и показал себя лежащего: "Все, на пенсию?".
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