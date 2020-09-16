Популярный российский певец Филипп Киркоров порадовал новой порцией снимков с отдыха

Как передает Politeka.net, свежие фото поп-король опубликовал у себя в Инстаграм. Киркоров наплевал на советы избавиться от седины и решил вовсю насладиться отдыхом. Он не стал избавляться от молодежных косичек. Наоборот, выбрал для прогулки белую рубашку с узором и цветастые шорты.

Киркоров позировал возле моря и небольшого парусника. Выглядел он очень счастливым и жизнерадостным.

«К некоторым фотографиям не хочется писать текст, а добавить к ним звуковую дорожку…Вы бы какую песню прикрепили? Делитесь!», - подписал фото Киркоров.

Поклонники стали писать в комментариях песни, которые идеально подошли бы для солнечных фотографий исполнителя. Кроме этого, Филиппу оставили массу приятных отзывов о его внешнем виде.

«О, Мой Бог! Какая красота! Филипп любимый! Очаровательный, великолепный! Я люблю Тебя!», «Синбад-мореход», «Какая красота, покоритель морей! Тут даже несколько ваших песен Филипп подошли бы!», «Какой же вы солнечный», «Яркость этого фото зашкаливает. Бомба», «Филя красавчик», «Какие милые и красивые фотографии Филипп!», «Пират», - пишут пользователи сети.

Пост певца за 40 минут собрал более 8 тысяч лайков.

Напомним, что над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?".

Как сообщала Politeka, седой Киркоров в цветастой рубашке озадачил сходством со знаменитым родственником: «С годами стал…».

Также Politeka писала, что счастливый Киркоров страстно расцеловал Пугачеву, схватив за выпирающее место: «Ты разбиваешь мне сердце».