Существуют звезды, которые став родителями, не спешат тут же показывать своих чад 

Давайте познакомимся со знаменитостями, которые скрывали или продолжают скрывать лица своих детей,  сообщает Politeka.net

Российские знаменитости актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов стали родителями шесть лет назад. Когда малышка, Настя, только появилась на свет, звезды не "светили" ее лицом. Лишь спустя три года родители показали свою наследницу. 

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Гарик Харламов, Кристина Асмус и их дочь Настя. Семья живет счастливой жизнью уже на протяжении почти семи лет. Как вам звездная пара? На кого больше похожа Настя?) #гарикхарламов #гарикбульдогхарламов #garikkharlamov #кристинаасмус #kristinaasmus #настяхарламова #comedyclub #фильмтекст #звездныйальбом #звездныйархив #staralbum

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Певец Сергей Лазарев долго скрывал, что у него появился сын. Мальчик, Никита, родился от суррогатной матери. Также артист скрывал от публики и рождение дочери, Анны. На фото Лазарев с детьми будто светятся от счастья.

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Сергей Лазарев @lazarevsergey ⠀ ⁃ Родился 1 апреля 1983 г. (36 лет) ⠀ Сергей регулярно выкладывает в соцсети фотографии сына Никиты и дочки Ани. Давайте посмотрим, какой Сергей папа. ⠀ • Сектор Семья 4, а это значит, что семья в жизни Сергея занимает особое место. Люди с таким показателем всегда стремятся к созданию и сохранению своей ячейки. И даже, когда что-то в отношениях не ладится, они будут до последнего эти отношения спасать и удерживать. ⠀ • С таким сильным семейным показателем Сергей не мог отказаться от возможности иметь детей. ⠀ • Строгий, требовательный, но в тоже время очень заботливый и любящий отец. Настолько заботливый, что может «душить» гиперопекой, чрезмерным вниманием. Очень важно, чтобы Сергей не забывал, что дети растут и им нужна самостоятельность, возможность принимать собственные решения. (Долг 88+Семья 4+Энергия 22/44) ⠀ • Прощающий и понимающий. Сергей совсем не помнит обидчиков и быстро забывает ссоры, а сильный сектор Долг (88) наделяет его большим сердцем, он всегда стремиться понять мотивы обидчика. ⠀ • Сергей богат, но это не значит, что деньги берутся из ниоткуда. Это значит, что Сергей трудяга и не упускает ни одной удачной, выгодной сделки. Можно его и жадным назвать, но, как для отца, это пожалуй плюс, потому что бережному отношению к деньгам дети будут приучены с малых лет. (Быт 4) продолжение в комментариях ...

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Звезда Светлана Лобода долгое время скрывала лицо своей первой дочери, Евы. Артистка объяснила, что хотела подольше уберечь ребенка от посторонних глаз. Лишь спустя четыре года певица показала лицо девочки. Сейчас знаменитость скрывает лицо своей второй дочери, Тильды. 

Украинский певец Дима Монатик не показывает лица своих двух сыновей, Платона и Даниила. Артист считает, что дети должны повзрослеть и решить этот вопрос сами. А пока певец лишь интригует поклонников. 

Известный хореограф Влад Яма стал отцом в 2016 году и до сих пор скрывает лицо ребенка. На редких кадрах, где артист проводит время с семьей, хореограф закрашивает лицо малыша или просто подбирает выгодній ракурс. 

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова и ее муж Артур Смольянинов стали родителями двух сыновей, Артура и Марка. Первенец появился на свет в 2015 году, а второй малыш - в 2018-ом. Звезда долгое время скрывала своих сыновей, а позже стала показывать их со спины или не демонстрируя лица. 

Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

Как сообщала Politeka, домашние фото Кристины Асмус из ванны вызвали фурор, Харламов будет в ярости: "Головой перестала думать".

Также Politeka писала, что поникшая Кристина Асмус рассказала о личном, заговорив о прощении: «Я груз на себе тяну…».