Существуют звезды, которые став родителями, не спешат тут же показывать своих чад

Давайте познакомимся со знаменитостями, которые скрывали или продолжают скрывать лица своих детей, сообщает Politeka.net.

Российские знаменитости актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов стали родителями шесть лет назад. Когда малышка, Настя, только появилась на свет, звезды не "светили" ее лицом. Лишь спустя три года родители показали свою наследницу.

Певец Сергей Лазарев долго скрывал, что у него появился сын. Мальчик, Никита, родился от суррогатной матери. Также артист скрывал от публики и рождение дочери, Анны. На фото Лазарев с детьми будто светятся от счастья.

Звезда Светлана Лобода долгое время скрывала лицо своей первой дочери, Евы. Артистка объяснила, что хотела подольше уберечь ребенка от посторонних глаз. Лишь спустя четыре года певица показала лицо девочки. Сейчас знаменитость скрывает лицо своей второй дочери, Тильды.

Украинский певец Дима Монатик не показывает лица своих двух сыновей, Платона и Даниила. Артист считает, что дети должны повзрослеть и решить этот вопрос сами. А пока певец лишь интригует поклонников.

Известный хореограф Влад Яма стал отцом в 2016 году и до сих пор скрывает лицо ребенка. На редких кадрах, где артист проводит время с семьей, хореограф закрашивает лицо малыша или просто подбирает выгодній ракурс.

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова и ее муж Артур Смольянинов стали родителями двух сыновей, Артура и Марка. Первенец появился на свет в 2015 году, а второй малыш - в 2018-ом. Звезда долгое время скрывала своих сыновей, а позже стала показывать их со спины или не демонстрируя лица.

Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

Как сообщала Politeka, домашние фото Кристины Асмус из ванны вызвали фурор, Харламов будет в ярости: "Головой перестала думать".

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