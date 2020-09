View this post on Instagram

Гарик Харламов, Кристина Асмус и их дочь Настя. Семья живет счастливой жизнью уже на протяжении почти семи лет. Как вам звездная пара? На кого больше похожа Настя?) #гарикхарламов #гарикбульдогхарламов #garikkharlamov #кристинаасмус #kristinaasmus #настяхарламова #comedyclub #фильмтекст #звездныйальбом #звездныйархив #staralbum