Існують зірки, які ставши батьками, не поспішають тут же показувати своїх чад 

Познайоммось зі знаменитостями, які приховували або продовжують приховувати обличчя своїх дітей,  повідомляє Politeka.net

Російські знаменитості актриса Христина Асмус і шоумен Гарік Харламов стали батьками шість років тому. Коли малятко, Настя, тільки з'явилася на світ, зірки не "світили" її обличчям. Лише через три роки батьки показали свою спадкоємицю. 

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Гарик Харламов, Кристина Асмус и их дочь Настя. Семья живет счастливой жизнью уже на протяжении почти семи лет. Как вам звездная пара? На кого больше похожа Настя?) #гарикхарламов #гарикбульдогхарламов #garikkharlamov #кристинаасмус #kristinaasmus #настяхарламова #comedyclub #фильмтекст #звездныйальбом #звездныйархив #staralbum

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Співак Сергій Лазарєв довго приховував, що у нього з'явився син. Хлопчик, Микита, народився від сурогатної матері. Також артист приховував від публіки і народження дочки, Анни. На фото Лазарєв з дітьми ніби світяться від щастя.

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Сергей Лазарев @lazarevsergey ⠀ ⁃ Родился 1 апреля 1983 г. (36 лет) ⠀ Сергей регулярно выкладывает в соцсети фотографии сына Никиты и дочки Ани. Давайте посмотрим, какой Сергей папа. ⠀ • Сектор Семья 4, а это значит, что семья в жизни Сергея занимает особое место. Люди с таким показателем всегда стремятся к созданию и сохранению своей ячейки. И даже, когда что-то в отношениях не ладится, они будут до последнего эти отношения спасать и удерживать. ⠀ • С таким сильным семейным показателем Сергей не мог отказаться от возможности иметь детей. ⠀ • Строгий, требовательный, но в тоже время очень заботливый и любящий отец. Настолько заботливый, что может «душить» гиперопекой, чрезмерным вниманием. Очень важно, чтобы Сергей не забывал, что дети растут и им нужна самостоятельность, возможность принимать собственные решения. (Долг 88+Семья 4+Энергия 22/44) ⠀ • Прощающий и понимающий. Сергей совсем не помнит обидчиков и быстро забывает ссоры, а сильный сектор Долг (88) наделяет его большим сердцем, он всегда стремиться понять мотивы обидчика. ⠀ • Сергей богат, но это не значит, что деньги берутся из ниоткуда. Это значит, что Сергей трудяга и не упускает ни одной удачной, выгодной сделки. Можно его и жадным назвать, но, как для отца, это пожалуй плюс, потому что бережному отношению к деньгам дети будут приучены с малых лет. (Быт 4) продолжение в комментариях ...

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Зірка Світлана Лобода довгий час приховувала обличчя своєї першої дочки, Єви. Артистка пояснила, що хотіла довше вберегти дитину від сторонніх очей. Лише через чотири роки співачка показала обличчя дівчинки. Зараз знаменитість приховує обличчя своєї другої дочки, Тільди. 

Український співак Діма Монатік не показує обличчя своїх двох синів, Платона і Данила. Артист вважає, що діти повинні подорослішати і розв'язувати це питання самі. А поки співак лише інтригує шанувальників. 

Відомий хореограф Влад Яма став батьком у 2016 році і досі приховує обличчя дитини. На рідкісних кадрах, де артист проводить час з сім'єю, хореограф зафарбовує обличчя малюка чи просто підбирає вигідний ракурс. 

Зірка "Татусевих дочок" Дарина Мельникова і її чоловік Артур Смольянінов стали батьками двох синів, Артура і Марка. Первісток з'явився на світ у 2015 році, а другий малюк - у 2018-ому. Зірка довгий час приховувала своїх синів, а пізніше стала показувати їх зі спини або не демонструючи обличчя. 

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

Як повідомляла Politeka, домашні фото Христини Асмус з ванни викликали фурор, Харламов буде в люті:"головою перестала думати".

Також Politeka писала, що поникла Христина Асмус розповіла про особисте, заговоривши про прощення:»я вантаж на собі тягну...".