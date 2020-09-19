Існують зірки, які ставши батьками, не поспішають тут же показувати своїх чад

Познайоммось зі знаменитостями, які приховували або продовжують приховувати обличчя своїх дітей, повідомляє Politeka.net.

Російські знаменитості актриса Христина Асмус і шоумен Гарік Харламов стали батьками шість років тому. Коли малятко, Настя, тільки з'явилася на світ, зірки не "світили" її обличчям. Лише через три роки батьки показали свою спадкоємицю.

Співак Сергій Лазарєв довго приховував, що у нього з'явився син. Хлопчик, Микита, народився від сурогатної матері. Також артист приховував від публіки і народження дочки, Анни. На фото Лазарєв з дітьми ніби світяться від щастя.

Зірка Світлана Лобода довгий час приховувала обличчя своєї першої дочки, Єви. Артистка пояснила, що хотіла довше вберегти дитину від сторонніх очей. Лише через чотири роки співачка показала обличчя дівчинки. Зараз знаменитість приховує обличчя своєї другої дочки, Тільди.

Український співак Діма Монатік не показує обличчя своїх двох синів, Платона і Данила. Артист вважає, що діти повинні подорослішати і розв'язувати це питання самі. А поки співак лише інтригує шанувальників.

Відомий хореограф Влад Яма став батьком у 2016 році і досі приховує обличчя дитини. На рідкісних кадрах, де артист проводить час з сім'єю, хореограф зафарбовує обличчя малюка чи просто підбирає вигідний ракурс.

Зірка "Татусевих дочок" Дарина Мельникова і її чоловік Артур Смольянінов стали батьками двох синів, Артура і Марка. Первісток з'явився на світ у 2015 році, а другий малюк - у 2018-ому. Зірка довгий час приховувала своїх синів, а пізніше стала показувати їх зі спини або не демонструючи обличчя.

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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