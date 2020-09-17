Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала лучшие моменты со свиданий с молодым возлюбленным

Как известно, сейчас Ольга состоит в продолжительных и первых столь серьезных отношениях с молодым начинающим певцом Давидом Манукяном. Мужчина смог прославиться за довольно короткий срок и даже спел вместе с Филиппом Киркоровым, создав совместный клип. Ольга же во всю поддерживает своего избранника, который также успел засветиться в одном из ее клипов.

Пара наслаждается временем друг с другом и не стесняется проявлять чувства на публике. По этому поводу на фан-аккаунте также появились несколько роликов, в которых были показаны наиболее яркие воспоминания звезд: поцелуи, ссоры для съемок клипа, счастливые вечера и страстные взгляды. Также видны кадры в которых Ольга ссорилась с мужчиной во время съемок собственного клипа. Момент с ссорой Ольга также публиковала у себя на странице:

«Любовь - это не тогда, когда человек делает для тебя этот мир, а тогда, когда вы творите его вместе....», ЦКайф просто, а не ребятки!!! Берегите Любовь, не каждому дана!!!❤️🔥👏💋», «Мои зайчки😭😖💔», «Дико реву😭❤️», «Идеально😭», - пишут фанаты под роликом.

До этого в Инстаграм звезды появился отрывок из ее выступления на телевидении с новой песней «Проблема». Ольга была одета в черное кожаное мини-платье, ее волосы были собраны в хвост. Девушка пела песню под фонограмму и танцевала со своим балетом.

«Мои хорошие, сегодня состоится премьера трека #Проблема на моем родном телеканале ТНТ!», - отметила Бузова, заявив, что кайфует от танцевальной постановки.

За несколько часов танец Бузовой посмотрели почти 600 тысяч раз. В комментариях премьеру разнесли в пух и прах, что весьма непривычно для аккаунта звезды.

«Извините, но отстой. Хотя бы рот открывала под фонограмму, а то картинка со звуком вообще не совпадает. Про танцы лучше промолчу», «Это кто-то слушает?», «Не позорься», «С каждой песней всё хуже», «Фанера рулит», «Танец какой-то кривой, ни о чем».

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!"