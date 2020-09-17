Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала кращі моменти з побачень з молодим коханим

Як відомо, зараз Ольга перебуває в тривалих і перших настільки серйозних відносинах з молодим починаючим співаком Давидом Манукяном. Чоловік зміг прославитися за досить короткий термін і навіть заспівав разом з Філіпом Кіркоровим, створивши спільний кліп. Ольга ж у всю підтримує свого обранця, який також встиг засвітитися в одному з її кліпів.

Пара насолоджується часом один з одним і не соромиться проявляти почуття на публіці. З цього приводу на фан-акаунті також з'явилися кілька роликів, в яких були показані найбільш яскраві спогади зірок: поцілунки, сварки для зйомок кліпу, щасливі вечори і пристрасні погляди.

"Любов - це не тоді, коли людина робить для тебе цей світ, а тоді, коли ви творите його разом....", ЦКайф просто, а не хлопці!!! Бережіть Любов, не кожному дана!!!❤ ️ 🔥 👏 💋 ", "Мої зайчки😭 😖 💔», «дико реву❤❤️», «ідеально😭», - пишуть фанати під роликом.

До цього в Instagram зірки з'явився уривок з її виступу на телебаченні з новою піснею «Проблема». Ольга була одягнена в чорну шкіряну міні-сукню, її волосся було зібране в хвіст. Дівчина співала пісню під фонограму і танцювала зі своїм балетом.

"Мої хороші, сьогодні відбудеться прем'єра треку #Проблема на моєму рідному телеканалі ТНТ!» ,- зазначила Бузова, заявивши, що кайфує від танцювальної постановки.

За кілька годин танець Бузової подивилися майже 600 тисяч разів. У коментарях прем'єру рознесли в пух і прах, що вельми незвично для аккаунта зірки.

"Вибачте, але смокче. Хоча б рот відкривала під фонограму, а то картинка зі звуком взагалі не збігається. Про танці краще промовчу" «" це хтось слухає?",» Не ганьба«,» з кожною піснею все гірше«,» Фанера рулить«,»танець якоїсь кривої, ні про що".

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

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