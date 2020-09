31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, вновь удивил фанатов новым образом

Так, на фото, Томас предстал в образе брутального бородача, одетого в простую майку. Обращает на себя внимание тот факт, что волосы Кончиты, еще совсем недавно покрашенные в розовый цвет, теперь темные.

Вурст рекламирует мировое турне, сообщая, в каких городах планирует выступить.

Поклонники со всех стран незамедлительно отреагировали на новый образ знаменитости и искупали его в комплиментах.

"👌🏼👌🏼👌🏼 Amazing!!!!❤️🌞👑🎶💝💝💝💝💝 Great!!! 🙌😍👍❤️👍🙋😘 Großartig!❤️❤️❤️❤️ Oh man, can’t wait to see you again 😍😍❤️❤️🤟🤟🤟 Yesss! Ich freu mich riesig! 🤗💗😍💖😘 Yeah! Yasssss queen 😍 ❤️❤️❤️", – написали они.

Кончита оголила плечи, приспустив "пушистую" серую кофту и прильнула к патрнеру по фотосъемке в розовом вязаном свитере. Оба стильных "бородача" козырнули необычным цветом волос. Вурст перекрасилась из блондинки в розовый.

