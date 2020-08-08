Австрийский певец Томас Нойвирт, который прославился на весь мир как Кончита Вурст победой на Евровидении, снова изменил внешность

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

В этот раз эксцентричный артист перекрасил свои черные волосы и стал блондином. На свежем фото Нойвирт запечатлен этаким брутальным мужчиной с густой черной бородой и обнаженным загорелым торсом. Лицо звезда решил спрятать за массивными солнцезащитными очками.

В подписи артист сообщил всех фанатам, что вернулся домой после отпуска в горах.

Пользователи сети уже отреагировали на новое фото.

«Надеюсь, вы отлично провели отпуск 🥰❤️😍🔥», «Красиво загорел от солнца в горах», - пишут в комментариях.

До этого мы писали, что на днях Том Нойвирт удивил всех изменением своей внешности.

На новом фото, он позировал с идеально уложенными длинными волосами, которые закрывали часть лица. А глаза подчеркнуты ярким макияжем и накладными ресницами.

Многие решили, что артист вернулся к образу Кончиты Вурст, который и прославил его на «Евровидении».

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала, как выглядит с утра: "Огонь".

Как сообщала Politeka, раздетая звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала себя после смены внешности: "Мой идеал".

Также Politeka писала, что победительница "Евровидения" Кончита Вурст потрясла изменениями во внешности: "Барби-парень"