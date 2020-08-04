Певец Томас Нойвирт, одержавший победу на Евровидении под псевдонимом Кончита Вурст, впечатлил новым стильным образом с оголенной грудью

Артист поделился новым снимком в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Томас позирует в вызывающем, ярком наряде. На нем салатовый пиджак с фиолетовым узором и крупные очки оранжевого цвета. При этом под пиджаком у певца ничего не оказалось, поэтому на фото видна его обнаженная грудь.

Образ артиста выглядит еще более эксцентричным благодаря его блондинистым волосам, зачесанным в разные стороны, и пирсингу в носу. Томас с уверенностью смотрит в камеру и выглядит очень стильно и расслабленно. По нему сразу видно, что он настоящая звезда.

Поклонники артиста активно комментируют его фото в соцсети, буквально засыпая его комплиментами.

Ранее сообщалось, что Нойвирт показал публике себя без лишних украшений.

На фото Вурст лежит на постели без одежды. Звезда была в очках, а образ дополнила беспроводными наушниками. Можно заметить и украшение в носу певицы, которая смотрела прямо в объектив камеры. Волосы в этот раз были артистки розового цвета, так как Вурст недавно сменила свой образ.

"Доброе утро. Эй, просто небольшое обновление - пятница с поклонниками сегодня в 15.00. Не могу дождаться", - написала певица.

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала, как выглядит с утра: "Огонь".

Как сообщала Politeka, раздетая звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала себя после смены внешности: "Мой идеал".

Также Politeka писала, что победительница "Евровидения" Кончита Вурст без одежды произвела фурор: «Уххх, целую твои…».